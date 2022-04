per Mail teilen

Auf der B41 in Richtung der A61 bei Gensingen sind am späten Mittwochnachmittag zwei Menschen bei einem Auffahrunfall leicht verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher dem SWR sagte, hatte ein Autofahrer im Bereich der Autobahnauffahrt Gensingen ein Stauende übersehen. Er prallte gegen ein Auto, das wiederum in das davor stehende Auto geschoben wurde. Der Unfallverursacher und ein Insasse des mittleren Autos wurden verletzt. Zwei der drei Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig.