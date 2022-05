Betrunkener Autofahrer rammt fast Rettungswagen

per Mail teilen

Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstagabend fast einen Krankenwagen auf der A60 gerammt. Wie die Polizei mitteilte, seien beide Fahrzeuge auf der Autobahn in Höhe von Ingelheim unterwegs gewesen, als den Sanitätern auffiel, dass der Autofahrer Schlangenlinien fuhr und mehrmals die Mittelleitplanke touchierte. Als die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, lenkte der Fahrer plötzlich nach rechts und rammte fast den Rettungswagen. Nur durch Hupen der Besatzung reagierte der Beschuldigte gerade noch rechtzeitig, teilte die Polizei mit. Die gerufenen Beamten konnten den Autofahrer in Bad Kreuznach-Planing kontrollieren, der Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein entzogen und gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.