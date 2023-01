Urlaub gefährdet: Auch in Rheinhessen Lieferschwierigkeiten bei Wohnmobilen

Seit der Corona-Pandemie wollen viele mit dem Wohnwagen in den Urlaub fahren. Wer noch keinen Camper hat, bekommt aber jetzt Schwierigkeiten.

Alle, die jetzt noch kein Wohnmobil gekauft haben oder zumindest schon mal für den Sommerurlaub einen Mietvertrag unterschrieben haben, bei denen könnte es in diesem Jahr mit dem Camping-Urlaub knapp werden.

Im Moment hätten die Hersteller Probleme, alle Einzelteile für ein Wohnmobil zu bekommen, so eine Mitarbeiterin der Mommenheimer Firma Wohnmobile Rheinhessen (Kreis Mainz-Bingen). Vor allem Fahrgestelle seien kaum verfügbar. Aber auch bestimmte Zubehörteile aus China seien nicht lieferbar, sagte die Mitarbeiterin dem SWR. Auch die Verkaufsleiterin der Firma Wohnmobilpark am Petersberg in Biebelnheim (Kreis Alzey-Worms) bestätigt die Lieferschwierigkeiten.

Wohnwagen sind heiß begehrt - allerdings gibt es immer noch Lieferschwierigkeiten. dpa Bildfunk Picture Alliance

Wohnmobile kaum zu haben

Es gebe sehr lange Wartezeiten für neue Wohnmobile, sagten beide Händler dem SWR. Teilweise würden ihre Kunden schon seit fast zwei Jahren auf ihre Camper warten. Mieten sei auch keine Alternative, denn auch hier sei der Markt leer gefegt.

Not macht erfinderisch: Halbfertige Camper ausgeliefert

Manch ein Betrieb kommt den Kunden entgegen: Wenn nur Zubehörteile an den neuen Wohnmobilen fehlten, liefere er sie an die Kunden aus, so ein Händler aus Rheinhessen. Die fehlenden Teile baue er dann nachträglich seinen Kundinnen und Kunden in den Camper ein.