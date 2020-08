per Mail teilen

Bei vermeintlichen Bagatelleinsätzen sind in Mainz mehrere Polizisten mit Schlägen und einer Bierflasche verletzt worden. Der Innenminister verurteilt diese Angriffe, die Gewerkschaft fordert einen besseren Schutz der Polizei.

Polizeihauptkommissar Rinaldo Roberto wirkt noch immer ein wenig sprachlos. Mehrere Polizistinnen und Polizisten sind am Wochenende in Mainz verletzt worden. Einmal, weil sie eine Rangelei stoppen wollten, ein anderes Mal, weil sie einen Platzverweis gegen einen 54-jährigen Tiroler aussprachen. Zuerst gab es Beleidigungen, dann flogen Bierflaschen und Fäuste.

Andererseits ist man das natürlich auch gewohnt, weil es immer wieder vorkommt. Wir merken insbesondere, wenn Alkohol im Spiel ist, dass dann doch eine große Enthemmung da ist und die Leute sehr sehr schnell aggressiv werden. Rinaldo Roberto, Pressesprecher der Stadt Mainz

Kurze Zeit später folgte der nächste Einsatz: Eine betrunkene 52-Jährige sollte zur Ausnüchterung auf die Polizeiwache gebracht werden. Das wollte sie nicht und biss eine Beamtin. Bissverletzungen sind laut Roberto hochinfektiös und nicht gut zu ertragen für seine Kolleginnen und Kollegen.

Anstieg der Übergriffe auf Polizei gestiegen

Beleidigungen und Angriffe gehören inzwischen zum Alltag, bestätigt auch Sven Hummel von der Gewerkschaft der Polizei. 2019 seien die Angriffe in Rheinland-Pfalz statistisch gesehen zwar leicht zurückgegangen, im Jahr zuvor allerdings auf einem historischen Höchststand gewesen und die letzten zehn Jahre überhaupt kontinuierlich angestiegen.

Hinzu komme, dass während der Corona-Pandemie das Aggressionspotenzial gegen die Polizei gerade besonders groß sei, so Hummel. Er fordert politische Rückendeckung und eine Verbesserung der Schutzausstattung, um den Rechtsstaat entsprechend durchsetzen zu können.

Polizei sei gut ausgerüstet

Der zuständige Innenminister Roger Lewentz (SPD) verspricht mehr Rückendeckung. In Sachen Ausrüstung sieht er Rheinland-Pfalz bestens aufgestellt. Als erstes Bundesland habe es die Taser eingeführt, zusammen mit Hessen die Bodycam bis hin zur Spuckhaube habe Rheinland-Pfalz alle Möglichkeiten, die es brauche, so Lewentz.

Es ist einfach der Appell an die Gesellschaft, man muss unserer Polizei vertrauen und hinter der Polizei stehen. Solche Angriffe schon beginnend mit der Beleidigung mit der Anpöbelei sind überhaupt nicht zu akzeptieren. Roger Lewentz, Innenminister Rheinland-Pfalz (SPD)

Worte, die bei möglichst vielen Menschen Gehör finden, so die Hoffnung der Polizei in Rheinland-Pfalz - und nach den Vorfällen vom Wochenende natürlich vor allem bei den Polizistinnen und Polizisten in Mainz.