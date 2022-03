Attac demonstriert vor BioNTech für Patentfreigabe

per Mail teilen

Mitglieder der Organisation Attac wollen am Vormittag vor dem Unternehmenssitz von BioNTech in der Mainzer Oberstadt demonstrieren. Unter dem Motto "Impfstoffe für alle" fordern sie eine Patentfreigabe für Corona-Impfstoffe und -Medikamente. Etwa 10 bis 30 Aktive von Attac werden erwartet. Auch in Berlin ist eine Protestkundgebung geplant.

Nach Ansicht des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller würde eine Patentfreigabe nicht helfen, die Pandemie zu überwinden. Die Produktion sei aufwendig, speziell und dauere zu lange, so die Meinung. BioNTech selbst lehnt dies ebenfalls ab, da für die Herstellung des neuartigen mRNA-Impfstoffs erfahrenes Personal und ganz bestimmte Rohmaterialien erforderlich seien.