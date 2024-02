Von der Fastnacht zum Fasten - Aschermittwoch in Rheinhessen

Mit dem Ende der Fastnacht beginnt an Aschermittwoch die Fastenzeit mit Gottesdiensten und Fastenaktionen. Auch die Politik nutzt das Ende der Fastnacht zum traditionellen Schlagabtausch.

Am Aschermittwoch, am ersten Tag der Fastenzeit oder auch Bußzeit, wird katholischen Gläubigen traditionell ein Aschekreuz auf die Stirn gezeichnet. Für die Asche werden die Palmenzweige vom Palmsonntag des vergangenen Jahres verbrannt und gesegnet, so das Bistum Mainz. Das Aschekreuz soll die Menschen an ihre Vergänglichkeit erinnern.

Aschermittwoch-Gottesdienste in Rheinhessen

In vielen katholischen Gemeinden in der Region Rheinhessen-Nahe gibt es zum Beginn der Fastenzeit Bußgottesdienste, bei denen das Aschekreuz auf die Stirn gezeichnet wird - zum Beispiel im Mainzer und Wormser Dom, im Dominikanerkloster St. Paulus in Worms und in den Kirchen von Gau-Algesheim oder Oppenheim. Die Kirche St. Alban in der Mainzer Oberstadt ist von 15 bis 17 Uhr geöffnet – dort gibt es das Aschekreuz zum Mitnehmen. An verschiedenen Stationen können sich die Menschen dort mit dem Thema Fasten beschäftigen. Für Kinder hängt zum Beispiel ein Boxsack in der Kirche: Man solle die Fastenzeit als Trainingslager für Oster sehen, sagt Gemeindereferentin Helena Gilbert. Im Kloster Jakobsberg in Ockenheim findet ein Gottesdienst statt, der auch auf den heutigen Valentinstag Bezug nimmt. Neben dem Aschekreuz gibt es auch einen Segen für Liebende.

Klimafasten mit Klimaschutz-App

Gleichzeitig starten heute in der Region einige Fasten-Aktionen. Das evangelische Dekanat in Mainz lädt zum sogenannten "Klimafasten" ein. Dabei geht es darum, den eigenen Lebensstil klimafreundlicher zu gestalten. Die Evangelische Kirche in Wiesbaden bietet fürs "Klimafasten" zusätzlich die Klimaschutz-App eines Wiesbadener Start up-Unternehmens an. Darin können die Teilnehmenden spielerisch miteinander wetteifern und für klimafreundliches Verhalten Punkte sammeln, zum Beispiel fürs Entsorgen von fremdem Müll oder wenn sie einen Speiseplan mit saisonalen Zutaten erstellen.

Das Bistum Mainz wirbt zur Fastenzeit für eine Aktion des katholischen Hilfswerks Misereor. Unter dem Titel "Interessiert mich die Bohne" werden Hilfsprojekte in der Kaffee- und Gemüseproduktion in Kolumbien unterstützt – verbunden mit dem Aufruf zu nachhaltigem Konsum und bewusster Ernährung.

Politischer Aschermittwoch mit Blick auf die Kommunalwahl

Nicht nur die Kirche, auch die Politik hat an Aschermittwoch ihre Traditionen. Teils humorvolle, teils bissige Reden - in der Regel wird beim politischen Aschermittwoch keine Partei verschont. Dazu kommen sowohl Landes- als auch Bundespolitiker nach Mainz.

Bei der FDP werden im Favorite Parkhotel in Mainz die Europakandidatin Sandra Weeser und Bundesverkehrsminister Volker Wissing Reden halten. Die Linke hat ihre Bundesparteivorsitzende Janine Wissler in der Mainzer Kulturbäckerei zu Gast. Die CDU hat den Landtagsabgeordneten Gordon Schnieder in die "Halle 45" in Mainz-Mombach eingeladen. Dort soll es für die rund 100 angemeldeten Mitglieder auch das traditionelle Heringsessen geben.

Die SPD trifft sich zum Politischen Aschermittwoch im Kulturclub "Schon Schön". Die Grünen feiern das Fastnachtsende mit Lars Reichow und wollen bei Schorle und Snacks mit ihren Kandidierenden für die kommende Kommunalwahl ins Gespräch kommen.