Der Mainzer Entsorgungsbetrieb beginnt in der nächsten Woche damit, 250 neue Aschenbecher in der Innenstadt aufzustellen. Sie werden nach Angaben der Stadt an bereits vorhandene Abfalleimer montiert. Damit soll dem achtlosen Wegschnippen von Kippen ein Ende bereitet werden, so die Mainzer Umweltdezernentin Katrin Eder (GRÜNE).In den Zigarettenstummeln ließen sich eine Vielzahl von Giftstoffen nachweisen, die in das Grundwasser gelangen könnten. Außerdem koste es die Stadt Mainz rund 600.000 Euro jährlich, Zigarettenkippen und Einwegverpackungen zu sammeln und zu entsorgen.