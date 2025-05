Er soll das Vertrauensverhältnis zu seiner Patientin ausgenutzt haben: Ein 39-jähriger Arzt muss sich ab heute vor dem Bad Kreuznacher Amtsgericht verantworten - wegen sexuellen Missbrauchs einer Patientin.

Die 25-jährige Frau war wegen Schmerzen in beiden Waden in dem Bad Kreuznacher Krankenhaus in Behandlung. Bei einer Untersuchung hat sich dann nach Angaben der Staatsanwaltschaft der 39-jährige Arzt an ihr vergriffen.

Patientin hat Wadenschmerzen - Arzt untersucht Brust und Vagina

Bei der Untersuchung sollte abgeklärt werden, ob sich bei der 25-Jährigen eventuell eine Thrombose in den Waden gebildet hatte. Dabei untersuchte der angeklagte Chirurg laut Staatsanwaltschaft aber nicht nur die Waden: Mit einem Ultraschallgerät machte er sich auch an der Leistengegend der Frau zu schaffen und streichelte dabei minutenlang ihren Vaginalbereich unter ihrer Unterhose.

Anschließend bestand er nach Schilderung der Staatsanwaltschaft darauf, auch die Brüste der Patientin zu untersuchen. Dabei habe er der 25-Jährigen unter den BH gegriffen und etwa eine Minute lang ihre Brüste geknetet.

Unangemessene Fragen und Textnachrichten

Außerdem hatte der Arzt bei der Untersuchung laut Staatsanwaltschaft unangemessene Fragen gestellt: So habe er sich dafür interessiert, ob die Patientin Kinder habe und ob sie einer Beziehung sei.

Und auch nach der Untersuchung gingen die Belästigungen laut Anklage weiter: So habe der Arzt, der aus Mainz-Kastel stammt, die Frau in der Nacht auch mit Handy-Nachrichten bedrängt.

Für den Prozess ist nur ein Verhandlungstag angesetzt, eventuell fällt das Gericht noch heute ein Urteil.