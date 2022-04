Arzt sammelt 100.000 Euro für Hilfsaktion in Ukraine

Bei der Spendenaktion eines Arztes der Mainzer Universitätsmedizin für Krankenhäuser in der Ukraine sind bereits 100.000 Euro zusammengekommen. Wie die Stiftung Mainzer Herz mitteilt, sollen mit dem Geld Medikamente bestellt werden, die in der Ukraine dringend benötigt werden. In der kommenden Woche soll voraussichtlich ein Transporter mit den Medikamenten in Richtung Ukraine starten.