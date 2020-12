per Mail teilen

Dieses Jahr durften die Bürger in Rheinhessen einige Stimmzettel in die Wahlurnen werfen. Die einen wurden zur politischen Realität. Die anderen sind im Altpapier gelandet.

Das Jahr 2019 war in Rheinhessen auch das Jahr der Wahlen. Im Mai bei den Kommunalwahlen wurden beispielsweise die Stadträte oder Kreistage neu besetzt, im Landkreis Alzey-Worms wurde ein neuer Landrat gewählt. Und dann, als Showdown, wurde im November in einer Stichwahl in Mainz der Posten des Oberbürgermeisters vergeben. Wer waren die Gewinner und Verlierer dieses politischen Jahres?