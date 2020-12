Dieses Ereignis brannte sich vielen Mainzern wortwörtlich ins Herz: Im Mai hat die Dachkonstruktion der Rheingoldhalle Feuer gefangen und schwere Schäden davongetragen.

"Das ist ein Stück Mainz, das brennt" - so hat sich der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) zum Brand der Rheingoldhalle geäußert. Am 16. Mai zogen morgens dicke Rauchschwaden über Mainz. Bei den Sanierungsarbeiten in der Halle war das Feuer in einer Mauerfuge ausgebrochen und hatte das Dach teilweise zerstört. Die Schäden sind immer noch nicht komplett beseitigt.