Im Juni 2019 trat ein Mann in das Leben der Mainzer, von dem der ein oder andere noch nie zuvor etwas gehört hatte - Erzbischof Erkanbald. Dieser Fund geht in die Geschichte der Stadt ein.

"Er ist es! Im Sarkophag liegt Erkanbald", so der Forschungsleiter Guido Faccani, der mit seinem Team die Funde in der Mainzer Johanniskirche ausgewertet hat. Die Forschungen glichen einem Puzzlespiel - viele Informationen waren da, mussten aber zu einem Bild zusammengefügt werden.

Ende des Jahres stand die Identität des im Sarkophag begrabenen Mannes endlich fest. Erzbischof Erkanbald war ein Kirchenmann aus dem Mittelalter, der vor eintausend Jahren in Mainz lebte und wirkte. In der Mainzer Johanniskirche wurde er in einem Sarkophag beerdigt. Bis zu diesen Erkenntnissen war der Weg der Forscher lang und erinnert an einen Krimi.