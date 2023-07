per Mail teilen

Professionelle Sprungtrainer aus Mannheim kommen am Samstag nach Worms und geben Tipps für Jedermann. Gesprungen wird vom 10-Meter-Turm.

Aus zehn Meter Höhe ins Wasser zu springen, erfordert Mut. Die Angst, dass es beim Eintauchen schmerzen könnte, springt bei vielen mit. Doch wie gelingt ein sicherer Sprung? Springt man mit den Füßen zuerst oder macht man eine Arschbombe? Das erklären am Samstag professionelle Sprungtrainer des Vereins VWM Mannheim.

Es braucht Körperhaltung und Überwindung

Von 10 bis 16 Uhr geben die Turmspringer Uwe Weiss und Simon Jentsch im Heinrich-Völker Bad in Worms Tipps, wie man sicher und mit Spaß vom 10-Meter-Turm springt. Es komme auf Körperhaltung und Spannung an, sagt Badleiterin Ines Szimm. "Besonders Kinder und Jugendliche sind herzlich eingeladen, an diesem kostenlosen Training teilzunehmen. Wer mutig genug ist und gerne einmal selbst vom Sprungturm springen möchte, aber noch etwas unsicher ist, ist hier genau richtig."

Spaß beim Sprung vom Zehner wichtig

"Wir möchten unseren Besuchern die Möglichkeit geben, das Turmspringen auf sichere und spaßige Weise zu erlernen", sagt Ines Szimm weiter. Nicht jeder Teilnehmer werde sogleich zum Kunstspringer. Durch die professionelle Anleitung der Trainer könne man aber lernen, wie man seine Sprungtechnik verbessern und gleichzeitig Verletzungen vermeiden kann.