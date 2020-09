per Mail teilen

Im Bahnhof Armsheim im Kreis Alzey-Worms ist ein Mann am Donnerstagnachmittag von einer Fußgängerbrücke auf die Bahngleise gestürzt. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, wurde der Mann dabei schwer verletzt. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.