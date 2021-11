Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Mainz sind am Montagmorgen zwei Bauarbeiter schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, passierte der Unfall in einem Rohbau am Rodelberg. Den Angaben zufolge stürzten die beiden Männer in einen Aufzugsschacht und fielen drei Stockwerke tief. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort, beide Bauarbeiter wurden ins Krankenhaus gebracht. Warum sie in den Aufzugsschacht stürzten, ist noch unklar. Die Polizei hat nach eigenen Angaben die Ermittlungen aufgenommen.