Arbeitslosenzahlen gehen weiter zurück

In Rheinhessen ist die Zahl der Arbeitslosen im September weiter zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote sank von 5,1 auf 4,9 Prozent. Die sonst übliche Sommerflaute sei weitgehend ausgeblieben, so die Leiterin der Mainzer Arbeitsagentur, Heike Strack. Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei noch einmal deutlich gestiegen. So seien knapp zehn Prozent mehr Jobs angeboten worden als letzten September. Besonders erfreulich sei, dass viele Jugendliche nach der Schule einen Ausbildungsplatz bekommen hätten; viele Auszubildende nach Abschluss ihrer Lehre einen Arbeitsplatz. Die höchste Arbeitslosenquote in Rheinhessen hat die Stadt Worms mit 7,8 Prozent, die niedrigste der Landkreis Mainz-Bingen mit 3,7 Prozent.