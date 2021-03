Im vergangenen Jahr haben Menschen ihren Job verloren, andere beziehen Kurzarbeitergeld, Arbeitgeber zögern, es gibt aber auch Hoffnung.

In Rheinhessen liegt die Arbeitslosenquote weiterhin bei 5,8 Prozent. Wie die Agentur für Arbeit in Mainz mitteilt, waren im Februar mehr als 21.000 Menschen ohne Job. Im Vorjahr lag die Quote bei 4,7 Prozent.

Sorgen bereiten der Behörde nach eigener Aussage vor allem ältere Arbeitnehmer. Wer vor der Pandemie oder während der Corona-Krise arbeitslos wurde, habe es schwerer, wieder Fuß zu fassen. Die Mainzer Agenturchefin Heike Strack sagte, die Einstellungsbereitschaft der Betriebe habe deutlich abgenommen. Zur besseren Orientierung für Ältere plane die Agentur für Arbeit deshalb in Kürze eine Woche mit Angeboten rund um das Thema Qualifizierung.

Kurzarbeit vor allem bei Gastronomen und Hoteliers

Wegen des Lockdowns mussten Restaurants, Kneipen, Hotels, Geschäfte und Dienstleistungsgewerbe schließen. Hier wurde in und um Mainz im Februar für knapp 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet. Seit April 2020 haben in Rheinhessen laut Agentur fast 72.900 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kurzarbeit bezogen. In Bad Kreuznach sind die Anträge auf Kurzarbeit zum ersten Mal seit November rückläufig.

Chancen und Möglichkeiten trotz Corona

Ein kleiner Lichtblick, so die Agentur-Chefin, gebe es allerdings bei den Stellenmeldungen. So seien beispielsweise im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen, Zeitarbeit und Baugewerbe mehr Menschen eingestellt worden als im Vormonat Januar.