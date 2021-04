Die Zahl der Arbeitslosen ist in Rheinhessen im März leicht zurückgegangen. Wie die Arbeitsagentur in Mainz mitteilt, waren fast 20.500 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, etwa 600 weniger als im Februar. Das sind allerdings fast 4.200 mehr als vor einem Jahr. Trotzdem sehen die Experten eine leichte Erholung auf dem Arbeitsmarkt. Es würden wieder mehr freie Stellen von den Arbeitgebern gemeldet, heißt es. Vor allem im Bereich Verkehr und in der Lagerlogistik werde es besser. Allerdings rutschten immer mehr Menschen in die Grundsicherung. Wer zu Beginn der Pandemie seinen Job verloren habe, bei dem ende nun das Arbeitslosengeld. Davon betroffen seien vor allem Frauen.