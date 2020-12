Die Zahl der Arbeitslosen in Rheinhessen ist im August erneut angestiegen. Wie die zuständige Mainzer Arbeitsagentur mitteilt, sind davon ausnahmslos Frauen betroffen. Ein leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit von Juli auf August sei nicht unüblich, so die Chefin der Arbeitsagentur Strack, die Entwicklung vor allem bei jungen Frauen bereite ihr aber Sorgen. Diese hätten ihre Ausbildung beispielsweise im Einzelhandel abgeschlossen, würden nun aber wegen der Corona-Krise nicht übernommen. Viele Arbeitgeber hielten sich wegen der unsicheren Lage zurück. Wie sich das entwickele, könne man erst in den beiden nächsten Monaten sehen. Auch auf dem Ausbildungsmarkt sieht es derzeit nicht rosig aus. 600 junge Menschen suchen immer noch eine Stelle. Im August waren in Rheinhessen fast 22.000 Frauen und Männer ohne feste Beschäftigung, über 5.200 mehr als vor einem Jahr.