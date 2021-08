Die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt in Rheinhessen setzt sich fort. Wie die Mainzer Arbeitsagentur mitteilt, waren im August rund 18.600 Menschen arbeitslos gemeldet – etwa 130 weniger als im Juli.

Anders als in den Jahren vor der Corona-Zeit, in denen der Arbeitsmarkt im Spätsommer stagniert sei, halte der Aufwärtstrend aus dem Frühjahr weiter an, so die Mainzer Arbeitsagentur. Typischerweise sei der August ein Monat, in dem sich zahlreiche junge Menschen nach dem Abschluss ihrer Ausbildung arbeitslos melden und die Betriebe aufgrund der Ferienzeit weniger neues Personal einstellen. Das sei zwar auch in diesem August der Fall, allerdings deutlich weniger als im Vorjahr, und auch als in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Dies zeige, dass viele Betriebe versuchten, ihr ausgebildetes, junges Personal zu halten. Zudem würden weiterhin Nachwuchskräfte in vielen Bereichen gesucht. In Rheinhessen seien derzeit noch rund 1.000 Ausbildungsstellen unbesetzt.