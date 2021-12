Bad Kreuznacherin klagt gegen Gewerkschaftsbund

Das Arbeitsgericht in Mainz beschäftigt sich am Dienstagmittag mit der Kündigung einer Gewerkschaftsmitarbeiterin. Die Bad Kreuznacherin Rita Schmitt klagt gegen den DGB Landesverband, der ihr im April fristlos gekündigt hatte. Im Kreisverband Bad Kreuznach hatte die Kündigung der Gewerkschaftssekretärin für großen Unmut gesorgt. Schmitt sei dafür bestraft worden, dass der Kreisverband Bad Kreuznach die Wiederwahl der Regionsgeschäftsführerin nicht unterstützt habe. In einem gewerkschafts-offenen Brief wird dem Landesverband unwürdiges Verhalten vorgeworfen. Der Kreisverband und die Gewerkschaftsfrauen forderten, die Kündigung zurückzunehmen. Der DGB Landesverband wollte sich auf Anfrage zu den Gründen für die Kündigung nicht äußern. Sie sei aber nicht leichtgefallen und man bedauere die Notwendigkeit des Schrittes sehr, heißt es in einer Stellungnahme.