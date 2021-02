Am höchsten Mainzer Feiertag, dem Rosenmontag, haben die meisten Menschen in Mainz frei - normalerweise. 2021 ist Fastnacht wegen Corona abgesagt, deshalb müssen nun viele doch arbeiten.

Die Beschäftigten der Stadt Mainz mussten bislang an einem Rosenmontag nicht arbeiten. Sie bauten Überstunden ab oder nahmen Urlaub. Mit einer halben Million feierwütiger Menschen in der Stadt und vielen gesperrten Straßen war es auch nahezu unmöglich, einen Job im Rathaus oder in den Kitas zu machen. In diesem Jahr ist das nun anders: Alle städtischen Ämter sind geöffnet und Eltern können ihre Kinder auch in die städtischen Kindergärten bringen. Alles natürlich unter den bestehenden Corona-Regeln.

Die große Ausnahme beim städtischen Personal waren immer die Mitarbeiter der Straßenreinigung, für sie war Rosenmontag schon immer ein Großkampftag. Sie haben in diesem Jahr weniger zu tun.

Die Supermärkte in Mainz werden an Rosenmontag in Mainz regulär geöffnet sein. dpa Bildfunk Picture Alliance

Supermärkte an Rosenmontag offen

Auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mainzer Supermärkte dürfte der Rosenmontag größtenteils ein normaler Arbeitstag werden. So teilt zum Beispiel die Handelskette Rewe mit, dass ihre Märkte in Mainz wie jeden Montag geöffnet sein werden - zu den üblichen Öffnungszeiten. Normalerweise sind Supermärkte in Mainz am Rosenmontag nur bis zum Mittag geöffnet.

Rosenmontag ist Arbeitstag bei großen Mainzer Firmen

Beim Spezialglashersteller Schott in Mainz laufen die riesigen Wannen mit dem heißen, flüssigen Glas 24 Stunden an allen Tagen des Jahres. Die Mitarbeiter, die dort in der Produktion arbeiten, konnten an Rosenmontag nie frei nehmen. In diesem Jahr dürfen sie sich über Gesellschaft aus der Verwaltung von Schott freuen. Dort wird nämlich nach Angaben des Unternehmens ausnahmsweise gearbeitet. In den Jahren zuvor konnten die Mitarbeiter sonst an Rosenmontag Urlaub nehmen oder Überstunden abbauen.

Rosenmontag ist für viele Produktionsmitarbeiter bei Schott nie ein freier Tag. dpa Bildfunk Picture Alliance

Beim Reinigungsmittel-Hersteller Werner & Mertz ist der diesjährige Rosenmontag ebenfalls ein normaler Arbeitstag. Die Jahre zuvor hatten sich Geschäftsleitung und Betriebsrat auf einen Urlaubstag für die ganze Belegschaft geeinigt. Für diese Jahr hat man sich darauf verständigt, an Rosenmontag zu arbeiten.

Rosenmontag braucht Absprache

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi besteht übrigens kein gesetzlicher Anspruch auf einen freien Rosenmontag - auch nicht in Mainz. Das habe auch nichts mit "Gewohnheitsrecht" zu tun. In vielen Unternehmen sei der Tag aber frei, was dann meist in einer Betriebsvereinbarung geregelt sei. Dieses Jahr sind diese Vereinbarungen laut Verdi ausgesetzt.