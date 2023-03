per Mail teilen

Die Stadt Mainz beginnt mit den Restaurierungsarbeiten auf dem jüdischen Friedhof Judensand. Der Friedhof soll so dauerhaft erhalten und für Besucher zugänglich gemacht werden.

In einer Mitteilung der Stadt heißt es, dass zunächst die Grabsteine im unteren Bereich an der Mombacher Straße gesichert würden. Einige von ihnen seien beschädigt und damit gefährdet. Der Steinrestaurator muss nach Angaben der Stadt bei seinen Arbeiten nicht nur sensibel und denkmalgerecht vorgehen, sondern auch die jüdischen Gesetze achten. Die Mainzer Baudezernentin Marianne Grosse (SPD) wird am Montag näher über die Bauarbeiten informieren.

Der jüdische Friedhof Judensand ist etwa 1.000 Jahre alt und hat mehr als 1.700 Grabstätten. Er gehört zusammen mit anderen jüdischen Stätten in Mainz, Worms und Speyer seit Sommer 2021 zum UNESCO Weltkulturerbe. Die Arbeiten sollen den Friedhof aufwerten und ihn als Sehenswürdigkeit attraktiv machen. Noch in diesem Jahr soll am Rande des Friedhofs ein Besucherzentrum entstehen.