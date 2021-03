per Mail teilen

Die Bauarbeiten an der Brücke am Autobahnkreuz Mainz-Süd sollen nach Ostern fortgesetzt werden. Das teilte die zuständige Autobahn GmbH des Bundes auf SWR-Anfrage mit. Eigentlich sollten die Arbeiten bereits Ende des vergangenen Jahres abgeschlossen sein. Seit Monaten ruhen aber die Arbeiten an der neu gebauten Brücke, dort sind zahlreiche Risse im neuen Beton der Fahrbahn aufgetreten. Inzwischen sei die obere Betonschicht abgefräst worden, mit einem speziellen Verfahren müssten aber noch weitere, großflächige Schichten abgetragen werden, heißt es. Diese Arbeiten seien witterungsabhängig, zudem seien noch statische Berechnungen notwendig. Man dränge darauf, dass die zuständige Baufirma die Arbeiten nach Ostern fortsetze. Noch immer ist offiziell ungeklärt, wie die Risse überhaupt entstehen konnten. Wann das gesamte Projekt fertig sein soll, ist noch völlig unklar.