An der Grundschule in Appenheim (Kreis Mainz-Bingen) gibt es Ärger um die kurzfristige Zusammenlegung von zwei vierten Klassen. Der Fall liegt mittlerweile beim Mainzer Verwaltungsgericht.

"Es geht um die Gesundheit unserer Kinder", sagte der Vater einer Viertklässlerin dem SWR. Er möchte zum Schutz seiner Tochter anonym bleiben. Die sitzt seit Montag in einer Klasse mit insgesamt 26 Kindern - doppelt so viele wie vor den Sommerferien. Und der Klassenraum sei aus seiner Sicht zu klein, um den notwendigen Corona-Mindestabstand einzuhalten, so der Vater.

Grund für die Zusammenlegung der beiden vierten Klassen ist, dass zum neuen Schuljahr eine Lehrerin an der Appenheimer Grundschule ausfällt. Aus diesem Grund hatte die zuständige Schulbehörde, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), sich für die Zusammenlegung entschieden.

Eltern befürchten Corona-Ausbruch bei Viertklässlern

Der Vater und der Großteil der anderen Viertklässler-Eltern machen sich nach eigenen Angaben Sorgen, weil mit der Zusammenlegung der Klassen nun die Ansteckungsgefahr für die Kinder steige - unabhängig von den Hygiene-Maßnahmen wie der Maskenpflicht und den zwei Tests pro Woche. Außerdem sei es so wohl nur eine Frage der Zeit, bis es wieder zum Wechselunterricht komme. "Unsere Kinder haben in der Pandemie schon genug gelitten", sagte der Vater dem SWR.

Was ihn außerdem ärgere, sei die Kurzfristigkeit, mit der die Zusammenlegung der beiden Klassen den Eltern mitgeteilt wurde. Ein offizielles Schreiben sei erst am vergangenen Freitag bei den Eltern eingetroffen. Ein ADD-Sprecher sagte dazu auf SWR-Anfrage, der Personalmangel habe sich erst vor kurzem in den Sommerferien herausgestellt. Daher habe man nicht mit mehr Vorlaufzeit reagieren können.

ADD: Etwas zu große Grundschulklasse vertretbar

Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium hat die sogenannte Klassenmesszahl - also die empfohlene Maximalzahl an Schülerinnen und Schüler - für Grundschulklassen auf 24 festgesetzt. Die leichte Überschreitung dieser Zahl sei in diesem Fall aus organisatorischen Gründen aber vertretbar, teilt die ADD mit. Außerdem sei man derzeit schon auf der Suche nach einer Ersatz-Lehrkraft für die Grundschule in Appenheim, so der ADD-Sprecher.

Grundschule spricht mit Eltern über Kompromiss

Die Grundschule selbst versuche derweil, die Situation etwas zu entzerren, berichtet der Vater der Viertklässlerin. So bekämen die Kinder zumindest in bestimmten Fächern wie Englisch und Mathematik weiterhin getrennten Unterricht in zwei Klassenräumen. Und auch in den Pausen sowie bei den Corona-Tests seien die Kinder wieder in zwei Gruppen geteilt.

"Aber das kann nicht so bleiben", fordert der Vater. Deswegen habe er über einen Anwalt beim Mainzer Verwaltungsgericht einen Antrag auf einstweilige Anordnung gestellt. Diese Anordnung würde die ADD dazu zwingen, die Klassen-Zusammenlegung rückgängig zu machen. Das Gericht will sich noch in dieser Woche mit dem Fall befassen.