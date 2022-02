Zwei Männer, die in Worms eine Apotheke überfallen haben sollen, befinden sich in Untersuchungshaft. Sie wurden am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Nach Angaben der Polizei wird geprüft, ob die beiden Männer auch für andere Einbrüche in Worms in den vergangenen Monaten in Frage kommen. Die Tatverdächtigen sollen am vergangenen Dienstag eine Apotheke in Worms überfallen und die Apothekerin mit einem Küchenmesser bedroht haben. Ihre Beute betrug mit knapp 1.000 Euro.