Die Polizei hat in Worms zwei mutmaßliche Apotheken-Räuber festgenommen. Die Männer werden nach Angaben der Ermittler am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Es handelt es sich um polizeibekannte Wormser im Alter von 28 und 30 Jahren. Die Polizei war durch Zeugenhinweise und umfangreiche Ermittlungen auf ihre Spur gekommen. Sie konnten in ihren Wohnungen festgenommen werden. Bei Durchsuchungen fand die Polizei Kleidung, die die beiden am Tattag getragen haben sollen. Die zwei Männer werden verdächtigt, am vergangenen Dienstag in Worms eine Apothekerin mit einem Küchenmesser bedroht zu haben und anschließend mit fast 1.000 Euro Beute geflohen zu sein.