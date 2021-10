In Mainz haben am Freitag Politiker und Vertreter der jüdischen Gemeinde der Opfer des Anschlags auf die Synagoge in Halle vor einem Jahr gedacht. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) warnte bei der Gedenkveranstaltung vor Extremismus.

Bei der Gedenkfeier in der neuen Synagoge in Mainz bezeichnete Dreyer Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus als zentrale Herausforderung unserer Zeit. Der Schutz jüdischen Lebens bleibe für Rheinland-Pfalz Staatsräson, sagte sie. Deshalb habe die Landesregierung die Mittel für den Schutz jüdischer Einrichtungen schon vor längerer Zeit erhöht.

Die Tat von Halle stehe in einer Reihe mit anderen rechtsextremen Gewalttaten in Deutschland, sagte die Ministerpräsidentin und erinnerte an die NSU-Morde, den Anschlag in Hanau und aktuell das Attentat auf einen jüdischen Studenten in Hamburg. Die schrecklichen Taten hätten tiefe Wunden hinterlassen, sagte sie.

Antisemitische Straftaten nehmen zu

Der rheinland-pfälzische Antisemitismusbeauftragte Dieter Burgard wies darauf hin, dass auch in Rheinland-Pfalz die Zahl antisemitischer Straftaten weiter gestiegen sei. "Im Jahr 2018 hatten wir 32 gemeldete Straftaten, 2019 waren es schon 50." Zudem würden viele Vorfälle erst gar nicht zur Anzeige gebracht. Besondere Sorge bereiten Burgard auch die Anti-Corona-Demos, "wo dann auch wieder diese Verschwörungstheorien hochkommen, die Juden sind an allem schuld“. Das sei beängstigend, so Burgard.

Er unterstütze den Vorschlag von Bundesregierung, Zentralrat der Juden und der Initiative Kulturelle Integration, den 9. Oktober zum Aktionstag für jüdisches Leben zu machen. Allerdings sei das nicht Sache eines Tages, sagte Burgard. Wichtig sei, Begegnungen zu schaffen. "Viele, die gegen Juden hetzen, kennen gar keine Juden. Das finde ich schlimm und da muss man etwas dagegen setzen."

Dieter Burgard (SPD), Antisemitismusbeauftragter Rheinland-Pfalz dpa Bildfunk Staatskanzlei/Peter Pulkowski

Anschlag in Halle vor einem Jahr

Heute vor einem Jahr, am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, hatte ein bewaffneter Mann versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen und die dort versammelten Menschen zu töten. Weil er die Tür der Synagoge nicht aufsprengen konnte, erschoss er eine Passantin und den Gast eines Imbisses. Auf der Flucht verletzte er ein Ehepaar schwer. Auch in Halle gedachten Menschen des Anschlags.