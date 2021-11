Ansturm bei Sonderimpfaktion

Der Andrang bei der Sonderimpfaktion in Gimbsheim ist heute Vormittag so groß, dass die ersten Menschen wieder weggeschickt werden müssen. Der Gimbsheimer Bürgermeister Klös sagte dem SWR, 500 Impfdosen stünden heute zur Verfügung, aber bereits mehr als 700 Menschen stünden in der Schlange. In diesem Zusammenhang kritisierte Klös die Behörden: es sei völlig unverständlich, dass nicht mehr Impfstoff für solche Aktionen zur Verfügung gestellt werden könnte. Rund um die Niederrheinhalle in Gimbsheim regelt die Feuerwehr den Verkehr. Das Anstehen in der Schlange dauert momentan mehrere Stunden.