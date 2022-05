Trotz Corona auf dem RLP-Tag feiern - das empfiehlt ein Experte

Tausende Menschen werden an diesem Wochenende in Mainz zum Rheinland-Pfalz-Tag erwartet. Wegen Corona musste das Landesfest zwei Jahre ausfallen. Können wir jetzt wieder beruhigt feiern?

Dicht an dicht gedrängt vor einer Bühne oder gesellig am Weinstand - das ist ganz normal am Rheinland-Pfalz-Tag. An diesem Wochenende (20. bis 22 Mai 2022) findet er nach pandemiebedingter Pause wieder statt. Dieses Mal in Mainz.

Aber: Es gibt weiter viele Ansteckungen mit dem Coronavirus. Das RKI schätzt das Infektionsrisiko weiter als hoch ein, die Inzidenz in Rheinland-Pfalz lag am Montag bei knapp unter 400.

Hygienekonzept für Rheinland-Pfalz-Tag in Mainz

In Rheinland-Pfalz gilt seit April der "Basisschutz" als Maßnahme gegen die Pandemie. Das heißt, es muss außer in medizinischen Einrichtungen und im ÖPNV keine Maske getragen werden und es gibt keine 2G- oder 3G-Regelungen. Für den Rheinland-Pfalz-Tag gibt es ein Hygienekonzept, das sich daran orientiert.

Die Staatskanzlei empfiehlt darin, in geschlossenen Räumen, z.B. in Zelten, eine Maske zu tragen. Es wird ebenfalls empfohlen, bei Ansammlungen oder wenn man wo wartet eine Maske zu tragen. Auf Anfrage hat eine Sprecherin der Staatskanzlei gesagt, dass man zusätzlich Masken austeilen wolle und Desinfektionsmittelspender aufstellen will.

Experte: "Noch immer deutliches Ansteckungsrisiko"

Sollte sich die Coronalage bis zum Landesfest verschärfen, sieht das Hygienekonzept auch strengere Regeln vor, wie z.B. eine 2G- oder 2G+-Regelung oder Maskenpflicht. Auf der höchsten Stufe könnte das komplette Fest sogar abgesagt werden. Zurzeit wird aber von der niedrigsten Stufe und den oben beschriebenen "Basisschutz"-Maßnahmen ausgegangen.

Aerosolforscher Ulrich Pöschl vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz findet die geplanten Regelungen für den Rheinland-Pfalz-Tag "angemessen und gut". "Es ist wichtig, zu kommunizieren, dass immer noch ein deutliches Ansteckungsrisiko besteht, und dass man sich aktiv dagegen schützen kann", sagt er.

Deshalb empfiehlt auch er es, Masken zu tragen. "Masken sind das Mittel der Wahl und das ist wirklich wichtig zu vermitteln: Bitte so viel wie möglich aufsetzen." Im Außenbereich seien auch einfache OP-Masken sehr gut geeignet, denn dort gehe es hauptsächlich um die Tröpfchenübertragung. In Innenräumen empfiehlt der Experte weiter FFP2-Masken: "Die FFP2-Masken sind vor allem in Innenräumen wichtig, weil ich damit auch die kleineren Aerosol-Teilchen aus der Luft filtern kann. Dagegen helfen die OP-Masken nur wenig."

Inzidenz als Risiko-Richtwert

Pöschl sagt auch: Abstand halten, wo es geht. Natürlich werde es Situationen geben, in denen man weder Abstand halten noch eine Maske tragen kann beziehungsweise möchte. Zum Beispiel, wenn man mit Freunden zusammensteht und etwas trinkt. "Aber wenn ich mich durch eine dichte Menschenmenge bewege, dann stört mich die Maske viel weniger als das Risiko von irgendwem angeniest und angesteckt zu werden."

Um das Risiko, sich auf dem Rheinland-Pfalz-Tag anzustecken, einzuschätzen, empfiehlt er den Blick auf die aktuelle Inzidenz. Trotz Dunkelziffer sei sie "eine gute Richtzahl". Er erklärt: "Bei einer Inzidenz von 500 liegt das durchschnittliche Risiko, sich anzustecken bei etwa 0,5 Prozent." Er sagt aber weiter: „Wenn sich alle vernünftig verhalten und schützen, bleibt das Infektionsrisiko relativ gering.“