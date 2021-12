Am kommenden Dienstag sowie am Donnerstag, den 30. Dezember, veranstaltet die DKD Helios Klinik in Wiesbaden Sonderimpfaktionen für Kinder. Nach Angaben der Stadt können heute ab 10 Uhr Termine online gebucht werden. Eine telefonische Anmeldung sei nicht möglich. An beiden Tagen könne das Klinikum jeweils 150 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren impfen.