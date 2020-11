In Osthofen haben laut Polizei zwei Personen einen Mann geschlagen und mit einem Messer verletzt. Ein Mann und eine Frau seien mit ihrem

späteren Opfer am Montagabend vor einem Supermarkt in Streit geraten. Sie hätten den Mann erst verprügelt und dann mit einem Messer angegriffen. Der 37-Jährige sei dabei leicht am Bein verletzt worden. Die Täter seien geflüchtet. Nach Angaben der Polizei kannten sich die drei.