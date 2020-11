Am Rande einer Demonstration der Organisation "Querdenken 611" in Wiesbaden sind am Dienstag zwei Polizeibeamte von mehreren Versammlungsteilnehmern körperlich angegriffen worden. Wie Polizei Wiesbaden mitteilt, passierte dies im Rahmen einer Festnahme einer Person, die sich nach mehrfacher Aufforderung der Beamten geweigert hatte, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Insgesamt wurden laut Polizei drei Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte in Verbindung mit versuchter Gefangenenbefreiung. An der Demonstration auf dem Luisenplatz nahmen rund 150 Menschen teil. Die meisten von ihnen hätten ärztliche Atteste vorweisen können, die eine Ausnahme vom Tragen von Masken aus gesundheitlichen Gründen bescheinigten, so die Polizei.