per Mail teilen

In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte das Haus einer Mainzer Burschenschaft beschädigt und einen Schriftzug an deren Außenwand gemalt. Die Polizei ermittelt.

Der Polizei zufolge ereignete sich der Vorfall in der Mainzer Oberstadt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden um kurz nach Mitternacht Rolläden und Fenster sowie mindestens eine Tür an dem Haus durch geworfene Gegenstände beschädigt. An eine Hauswand wurde demnach außerdem der Schriftzug "Nazi-Schweine" geschrieben.

Bewohner des Hauses sprachen von zehn bis 20 Personen, die für diese Taten verantwortlich seien, so die Polizei weiter.

Bereits am vergangenen Donnerstag wurde an einer Mainzer Schule der Schriftzug "Tod dem Zionismus" entdeckt. Die Kriminalpolizei Mainz hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Landfriedensbruch aufgenommen. Die Polizei geht von einer politischen Motivation hinter den Taten aus. Nach den mutmaßlichen Tätern wird gesucht. Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.