Polizei stoppt angetrunkenen Autofahrer auf A61

Die Polizei hat am Freitag auf der A61 bei Bad Kreuznach einen offenbar angetrunkenen Autofahrer gestoppt. Nach Angaben der Polizei war er einer Zivil-Streife aufgefallen, weil er auf der Autobahn nur links und in Schlangenlinien fuhr und den Sicherheitsabstand nicht einhielt. Bei der Kontrolle gab der Autofahrer zu, Alkohol und Drogen eingenommen zu haben. Außerdem stellte sich heraus, dass er seinen Führerschein bereits am Vortag nach einer Polizeikontrolle hatte abgeben müssen. Darüber hinaus fanden die Polizeibeamten in seinem Auto mehr als 20 Werkzeuge renommierter Marken, die zum Teil als gestohlen gemeldet waren. Gegen den Mann wurden mehrere Strafanzeigen erstattet.