Waldmeisterprozess am Landgericht Bad Kreuznach: Angeklagte verschwunden

Die Polizei sucht seit einer Woche nach einer Frau, die für den Tod eines 16-Jährigen verantwortlich sein soll. Seit Ende August läuft das Revisionsverfahren gegen sie.

Wie die Polizei mitteilt, fehlt von der 56-jährigen Angeklagten jede Spur. Sie habe am Mittwoch vergangener Woche ihre Wohnung verlassen. Seitdem habe sie niemand mehr gesehen.

Die Polizei sucht jetzt nach der Frau, weil sie sich in einer hilflosen Lage befinden oder verunglückt sein könnte.

Tödliche Verwechslung mit Waldmeistersirup

Die 56-Jährige hatte bereits in dem Revisionsverfahren ein Geständnis abgelegt. Die ehemalige Drogenabhängige hatte in eine Flasche mit der Aufschrift "Waldmeistersirup" ihren Drogenersatzstoff Polamidon abgefüllt und für Notfälle in den Kühlschrank gestellt.

Die Flasche fand der 16-Jährige während einer Party in der Wohnung der Angeklagten und trank daraus. Er starb noch in der Nacht.