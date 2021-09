Andreas Schmitt erhält Verdienstmedaille des Landes

per Mail teilen

Er ist einer der bekanntesten Fastnachter aus Mainz und für seine deutlichen Worte bekannt. Jetzt wird Andreas Schmitt vom Land geehrt.

Für seine besonderen ehrenamtlichen Verdienste erhält Schmitt die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz. In der Begründung heißt es, Schmitt engagiere sich ehrenamtlich in der Kommunalpolitik, außerdem seit mehr als 40 Jahren in diversen Fastnachtsvereinen.

Er sei Botschafter des Kulturguts Fastnacht und setze sich dabei auch für Verständigung, Toleranz und Weltoffenheit ein.

Obermessdiener und Sitzungspräsident

Andreas Schmitt ist seit vielen Jahren bekannt aus der Mainzer Fastnacht für seine Rolle als Obermessdiener. Seit 2014 ist er außerdem Sitzungspräsident der Fernsehfastnachts-Sitzung "Mainz bleibt Mainz wie es singt und lacht".

Vergangenes Jahr hatte sich Andreas Schmitt während der Fernsehfastnacht eindringlich gegen rechtsradikalen Terror ausgesprochen. Zwei Tage nach den Anschlägen in Hanau, kritisierte er in der TV-Sitzung die AfD. Unter anderem machte er sie für die Verrohung des Klimas in Deutschland verantwortlich.

Dafür, aber auch für seine stetige Kritik an der katholischen Kirche, wurde er in den sozialen Medien gelobt, aber auch wüst beschimpft.

Schmitt wurde am 12. September 1961 in Mainz geboren. Er arbeitet für das Bistum Mainz und ist in seinem heutigen Wohnort Nieder-Olm Stadtratsmitglied für die SPD. Außerdem ist er bekennender Fan von Fußball-Bundesligist Mainz 05.