Andreas Schmitt wird nicht als Sitzungspräsident und Obermessdiener bei der Fernsehsitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" dabei sein. Der 63-Jährige muss krankheitsbedingt eine Pause einlegen.

Andreas Schmitt habe sich am Mittwochabend telefonisch bei Günther Dudek, dem zuständigen Senderedakteur des SWR, gemeldet und erklärt, sein aktueller Gesundheitszustand zwinge ihn zum Rückzug.

Er sei so angeschlagen, dass er den Rest der Kampagne nicht mehr auftreten werde, so Schmitt. Das betreffe auch die Auftritte bei den "Eiskalten Brüdern", wo er auch die Sitzungen leitet. Schmitt hat seit 2014 als Sitzungspräsident "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" geleitet. 2024 trat Andreas Schmitt auch bei der SWR4-Radiofastnacht auf (Video). In diesem Jahr hatte er seinen Auftritt bei der SWR4-Sitzung bereits krankheitsbedingt abgesagt.

Schmitt ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der Mainzer Fastnacht. Bereits in den 1970er Jahren trat er bei seinem Heimatverein in Nieder-Olm auf. 2005 war er zum ersten Mal als "Obermessdiener" zu sehen. Diese Rolle und seine Funktion als Sitzungspräsident in der Fernsehfastnacht machten ihn bundesweit bekannt.

Fastnacht: Wer wird neuer Sitzungspräsident bei "Mainz bleibt Mainz"?

Der SWR, der in diesem Jahr die Sitzung überträgt, sucht jetzt nach einem Ersatz für Schmitt. Als Sitzungspräsidenten kämen grundsätzlich die Sitzungspräsidenten der vier veranstaltenden Vereine Mainzer Carneval-Verein (MCV), Mainzer Carneval Club (MCC), Gonsenheimer Carneval-Verein (GCV) und Karneval-Club Kastel (KCK) infrage, so SWR-Redakteur Dudek.

Der bekannteste unter ihnen ist Jürgen Wiesmann vom MCC, der in seiner Rolle als Ernst Lustig auch Stammgast in der Fernsehsitzung ist.