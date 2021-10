Dealer wollte Drogen mit Post verschicken

Vor dem Mainzer Landgericht muss sich ab Dienstag ein 26-jähriger Mann wegen Drogenhandels verantworten. Er soll versucht haben, die Betäubungsmittel mit der Post zu verschicken. Im April dieses Jahres erwischte ihn die Polizei, als er 17 Luftpolsterumschläge mit verschiedenen Drogen in einen Briefkasten in Mainz werfen wollte. Die Umschläge sollten laut Staatsanwaltschaft an mehrere Abnehmer gehen. Sie wurden von der Polizei sichergestellt. In einer Wohnung in Mainz fanden die Ermittler sein Drogenlager: 1,6 Kilo Marihuana, mehr als ein Kilo Haschisch und ein Kilo Kokain, dazu noch Crystal Meth, mehr als zehntausend Ecstasy Tabletten und dreieinhalbtausend LSD-Trips.