Geldstrafe wegen Mäusekot und vergammeltem Essen in Bad Kreuznach

Das Amtsgericht Bad Kreuznach hat einen Restaurantbetreiber zu einer Geldstrafe von 8.000 Euro verurteilt. Lebensmittelkontrolleure hatten ekelerregende hygienische Zustände festgestellt.

Es geht um ein Hotel mit angeschlossener Gastronomie in Bad Kreuznach. Der 51-jährige Hotelbetreiber hatte laut Amtsgericht seinen Gästen zwischen August 2023 und Februar 2024 Lebensmittel angeboten, die nicht mehr in den Verkauf gedurft hätten. Das Gericht verhängte eine Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu 50 Euro, insgesamt also 8.000 Euro.

Tote Insekten im Essen und verschimmeltes Obst

Der Staatsanwalt sagte vor Gericht, in der Küche seien angetrocknete, fettige Krusten mit toten Insekten und verschimmeltes Obst gefunden worden. Die Lebensmittel seien "ekelerregend" gewesen. In der Küche habe sich "übler Geruch" von Nagerkot verbreitet.

Gravierende hygienische Mängel festgestellt

Die gravierenden hygienischen Missstände waren bei einer Kontrolle im August 2023 festgestellt worden. Ein Kontrolleur, der als Zeuge vor Gericht geladen war, beschrieb, es sei "alles voll mit Nagerkötteln auf den Aufschnitt-Brettern neben der Wurst" gewesen, sogar auf zwei Meter hohen Metallregalen und in Steckdosen.

Hotelbesitzer verteidigt sich vor dem Amtsgericht

Der Hotelbesitzer sagte vor Gericht, er sehe ein, dass es Mängel gegeben habe, die Zustände würden aber übertrieben dargestellt. Nur wenige Lebensmittel seien abgelaufen gewesen, diese habe er aber auch nicht an Gäste weitergegeben. Außerdem habe er zu wenig Personal gehabt, der Angeklagte sei überfordert gewesen, ergänzte sein Anwalt.

Restaurant kurzzeitig geschlossen

Das Restaurant war nach der ersten Kontrolle kurzzeitig geschlossen worden. Bei der nächsten Kontrolle, im Februar 2024, waren die Mängel laut Anklage aber immer noch die selben.