Die Stadt Mainz will insgesamt sechs sogenannte "Red and Speed" - Ampeln im Stadtgebiet installieren. Die Ampeln sind nicht nur Lichtzeichen anlagen, sie können auch Verkehrssünder blitzen. Nach Angaben der Stadtverwaltung sollen die ersten drei Anlagen ab sofort aufgestellt werden. Die „Red and Speed“-Blitzerampeln würden sowohl Raser als auch Rotlichtsünder blitzen.