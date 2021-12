In Nierstein ist am Nachmittag eine neue Ampelanlage an der Bundesstraße 9 in den Probeetrieb gegangen. Wie die zuständige Verkehrsbehörde mitteilt, soll die Ampel die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer in Nierstein erhöhen. Sie befindet sich im Einmündungsbereich der Wörrstädter Straße auf die Bundesstraße 9. Die Ampelanlage und der Ausbau des Areals sind Teil der geplanten Ortsumgehung in Nierstein.