Amnesty International ruft auf, Briefe zu schreiben

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International ruft heute ab 10 Uhr zu einer Aktion in der Bad Kreuznacher Stadtbibliothek auf. Zum heutigen Internationalen Tag der Menschenrechte startet die Organisation einen neuen internationalen Briefmarathon. Damit fordern laut Amnesty International jährlich Hunderttausende Menschen Regierungen dazu auf, gewaltlose politische Gefangene freizulassen. Die Bad Kreuznacher Gruppe unterstützt in diesem Jahr Verfolgte aus fünf Ländern, darunter beispielsweise eine minderjährige Demonstrantin aus Belarus oder eine Journalsitin, die in China über die Corona-Pandemie berichtet hatte. Mit unzähligen Briefen könne Druck auf die verantwortlichen Regierungen ausgeübt werden, so Amnesty. Die Aktion in der Bad Kreuznacher Stadtbibliothek läuft bis einschließlich Samstag.