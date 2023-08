Mann liefert sich mit Polizei Verfolgungsjagd durch Simmertal

per Mail teilen

Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser, zwei Auto-Diebstähle, zahlreiche Verkehrsdelikte und der Besitz von Drogen – die Liste der Vorwürfe gegen einen 28-jährigen Mann aus Bad Kreuznach ist lang.

Der junge Mann wurde am Montagmorgen von Polizisten in Simmertal (Kreis Bad Kreuznach) festgenommen, nachdem er sich mit ihnen eine Verfolgungsjagd geliefert hatte.

Der mutmaßliche Einbrecher und Dieb war laut Polizei in einen Unfall mit einem gestohlenen Auto verwickelt. Ein aufmerksamer LKW-Fahrer hatte den beschädigten Wagen in einem Ortsteil von Bad Sobernheim quer auf der Straße stehen gesehen und die Polizei gerufen. Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, floh der Mann in einem anderen Wagen.

Autofahrer floh vor Polizei und baute Unfall

Obwohl die Polizisten sofort die Verfolgung aufnahmen, verloren sie den Mann zunächst aus den Augen. Eine zweite Streife erkannte wenig später das Fluchtfahrzeug bei Monzingen im Gegenverkehr und nahm ebenfalls die Verfolgung auf.

Als der 28-Jährige die Beamten bemerkte, beschleunigte er laut Polizei und raste durch Martinstein und Simmertal. Dort verunglückte er dann in einer Hofeinfahrt und konnte nach kurzer Flucht zu Fuß gestellt werden.

Beide Unfallautos waren gestohlen

Bei einer anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fluchtauto gestohlen war. Darüber hinaus befanden sich darin laut Polizei Wertgegenstände aus mehreren Wohnungseinbrüchen und Drogen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellten die Beamten zudem fest, dass auch der erste Unfallwagen als gestohlen gemeldet worden war. Außerdem hatte der 28-Jährige keinen Führerschein.