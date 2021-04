per Mail teilen

Die Stadt Alzey hat vom Land und aus Fördermitteln der EU fast eine Million Euro erhalten. Das Geld ist laut Ministerium für den barrierefreien Ausbau in der Stadt vorgesehen. Mit den rund 963.000 Euro sollen der Festplatz von Alzey, das Umfeld des städtischen Museums und die Gehwegverbindungen von der Innenstadt dorthin barrierefrei gestaltet werden. Nach Landesangaben erhält die Stadt diese Fördermittel, weil sie Teil einer Modellregion für barrierefreies Reisen ist. Die Stadt solle damit auch attraktiver für Besucher werden. Konkret geplant sind unter anderem eine barrierefreie öffentliche Toilette am Festplatz, ein Aufzug in die dortige Tiefgarage und der Umbau einer Bushaltestelle beim Museum. Vor einem Jahr hatte Alzey bereits 1,4 Millionen Euro erhalten, um das Museum um eine Steinhalle zu erweitern und innen barrierefrei umzubauen.