Der Landkreis Alzey-Worms hat mit über 15 neuen Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner derzeit die höchste Inzidenz in ganz Rheinland-Pfalz. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Landesuntersuchungsamtes hervor.

Grund des Anstiegs ist nach Angaben der Kreisverwaltung der Ausbruch in einer Gemeinschaftsunterkunft in Mauchenheim in der Verbandsgemeinde Alzey-Land. Dort seien neun Menschen mit der Delta-Variante infiziert, sagte ein Sprecher der Verbandsgemeinde auf SWR-Anfrage. Ein Mensch musste ins Krankenhaus, die anderen stehen unter häuslicher Quarantäne.