Haushalt des Kreises Alzey-Worms auch 2022 im Plus

Der Landrat des Kreises Alzey-Worms hat am Mittwochmittag den Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 vorgestellt. Der Landkreis wird voraussichtlich im siebten Jahr in Folge wieder einen Überschuss erwirtschaften, aber nicht so deutlich wie in den vergangenen Jahren, so Landrat Sippel. Vor allem die steigenden Ausgaben im Sozialbereich würden zu Buche schlagen: Deutlich höhere Ausgaben für behinderte Menschen durch ein neues Bundesgesetz und Mehrkosten für zusätzliches Personal durch das neue Kita-Gesetz des Landes. Der Überschuss liege in diesem Jahr voraussichtlich bei nur noch knapp 360.000 Euro, im vergangenen Jahr konnte noch ein Plus von fast 5,7 Millionen Euro verbucht werden.