Das hessische Verkehrsministerium hat den Kreis Alzey-Worms als neues Mitglied in die Fluglärm-Kommission berufen. Vorausgegangen war eine Überprüfung der aktuellen Fluglärmbelastung im Kreis. Damit gibt es nun 48 Mitglieder der Kommission, darunter auch die Stadt Mainz und der Landkreis Mainz-Bingen. In der Fluglärm-Kommission beraten unter anderem Vertreter der Kommunen und der Naturschutzverbände über die Auswirkungen des Fluglärms in der Region.