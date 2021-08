Die Stadt Alzey wird umgehend beim Land einen Antrag stellen, Corona-Modellregion zu werden. Das hat Bürgermeister Burkhard nach einem Treffen mit Verantwortlichen aus verschiedenen Bereichen angekündigt. Konkret geht es darum, dass in der Stadt bei einem Inzidenzwert unterhalb von 50 Geschäfte und Außengastronomie wieder öffnen dürfen, außerdem etwa das Alzeyer Kino. Im SWR-Gespräch sagte Burkhard, dass man bei dem Treffen beschlossen habe, an mindestens sechs Tagen Corona-Schnelltests anzubieten. Ein zusätzliches kommunales Testzentrum solle in der Innenstadt entstehen. Weil das Land auch eine wissenschaftliche Begleitung für Modellregionen fordert, will der Bürgermeister die Uni Mainz mit ins Boot holen. Dennoch ist die Stadt vor allem abhängig vom Landkreis Alzey-Worms: Erst wenn dessen Corona-Inzidenzwert von derzeit fast 130 unter 50 fällt, kann das Projekt Modellregion beginnen.