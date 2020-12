Die Stadt Alzey will sich erneut um Fördergelder des Bundes zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in Sport, Jugend und Kultur bewerben. Vor zwei Jahren war der Antrag für das Wartbergstadion abgelehnt worden. Dreieinhalb Millionen Euro bräuchte Alzey, um das Stadion sanieren zu können, so ein Sprecher der Stadt. Unter anderem sollten Kunstrasen und eine neue Laufbahn eingebaut werden, benötigt werde außerdem ein Gebäude für die Maschinen. Das Wartbergstadion sei in die Jahre gekommen, so der Sprecher, viele Sportler weigerten sich, wegen der schlechten Bedingungen dort zu trainieren. Große Hoffnungen auf Unterstützung könne sich die Stadt wohl aber auch diesmal nicht machen. Zu viele Projekte aus ganz Deutschland stünden noch vor Alzey in der Warteschlange. Der Bund hatte vor wenigen Tagen weitere 400 Millionen Euro in den Fördertopf für solche Vorhaben gesteckt.